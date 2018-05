Wall Street apre in calo su rinnovate tensioni commerciali

Valeria Panigada 31 maggio 2018 - 15:34

Partenza in calo per Wall Street, dopo i rialzi di ieri. In avvio l'indice Dow Jones cede mezzo punto percentuale, l'S&P500 perde lo 0,30% mentre il Nasdaq rimane piatto con un -0,06%. Sul mercato tornano i rischi di una guerra commerciale. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal Washington Post, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara già oggi ad annunciare l'imposizione di dazi doganali sulle importazioni di acciaio e di alluminio dal Canada, Messico e anche dall'Unione europea.