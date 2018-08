Wall Street apre in calo su crollo lira turca. Trump rincara la dose

Valeria Panigada 10 agosto 2018 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Wall Street apre in ribasso, allineandosi al sell-off generale scattato con il crollo della lira turca. In avvio il Dow Jones scivola dello 0,65%, l'S&P500 cede lo 0,14% e il Nasdaq perde lo 0,60%. In uno scenario già teso in Turchia, il presidente americano Donald Trump ha reso nota l'intenzione di raddoppiare i dazi doganali sui metalli che gli Usa importano dalla Turchia.Intanto dal fronte macro è giunto il dato sull'inflazione Usa che a luglio si è confermata al 2,9% su base annua, deludendo le attese degli analisti.