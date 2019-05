Wall Street apre in calo su continue tensioni commerciali

Valeria Panigada 9 maggio 2019 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rosso per Wall Street, che continua a scontare le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Nei primi minuti di contrattazione il Dow Jones scivola dello 0,84%, l'S&P500 cede lo 0,90% e il Nasdaq lascia sul parterre l'1,16%. Le prime due potenze economiche mondiali riprendono oggi e domani le trattative a Washington nel tentativo di evitare una escalation della guerra commerciale in corso. Il presidente americano Donald Trump ha però dichiarato ieri sera che la Cina ha rotto l'intesa che era stata raggiunta dalle controparti in via preliminare. Se non verrà raggiunto un accordo venerdì scatterà l'aumento dei dazi dal 10 al 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi. Intanto, dal fronte macro è giunto il dato sulla bilancia commerciale americana, che ha evidenziato a marzo un deficit di 50 miliardi di dollari, in peggioramento rispetto al mese precedente.