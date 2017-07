Wall Street apre in calo, focus su trimestrali

Daniela La Cava 21 luglio 2017 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Wall Street comincia l'ultima seduta settimanale in calo. A New York l'indice Dow Jones cede lo 0,30% a 21.546,6 punti, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq perdono rispettivamente lo 0,24% a 2.467,4 punti e lo 0,22% a 6.375,9 punti. Con un'agenda macro scarna di dati di rilievo, l'attenzione degli investitori è puntata sulla stagione degli utili, in particolare sui risultati del trimestre diffusi da General Electric e Honeywell.