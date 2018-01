Wall Street apre in calo dopo un inizio d'anno sprint

Valeria Panigada 10 gennaio 2018 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Partenza in calo per Wall Street, che riprende così fiato dopo i record di questo inizio d'anno. Nei primi minuti di scambio l'indice Dow Jones scivola dello 0,20%, l'S&P500 cede lo 0,23% e il Nasdaq segna un ribasso dello 0,35%. Anche ieri infatti i tre indici della Borsa di New York hanno chiuso in rialzo aggiornando i massimi storici. Gli investitori però starebbero volgendo lo sguardo sull'obbligazionario, dove si è assistito a un forte rialzo dei tassi del Treasury a lungo termine, in scia alla riduzione degli acquisti della BoJ sul comparto ultradecennale.