Wall Street apre in calo dopo il lungo weekend festivo, tornano vendite sui bond

Valeria Panigada 20 febbraio 2018 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Apertura in calo per Wall Street dopo il lungo weekend festivo (ieri è rimasta chiusa per celebrare il President Day). In avvio l'indice Dow Jones cede lo 0,45%, l'S&P500 scivola dello 0,30% e il Nasdaq segna una flessione dello 0,21%. A innervosire gli operatori le nuove vendite sui bond. Si sta infatti assistendo ad una ripresa del trend al rialzo sui tassi, in particolare sulla parte a breve dei titoli di Stato americani. A questo riguardo, un test importante è rappresentato dall'asta di titoli di Stato a due anni.