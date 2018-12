Wall Street apre in calo, cautela in vista della Fed

Valeria Panigada 17 dicembre 2018 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Wall Street apre la seduta all'insegna della prudenza in attesa della riunione della Fed. La banca centrale americana annuncerà mercoledì sera la decisione di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. "Gli operatori probabilmente aspettano di capire che segnali invierà la Fed questa settimana - spiegano gli analisti di Mps Capital services - Probabilmente Powell manifesterà una certa cautela vista la recente volatilità sui mercati e i segnali di rallentamento giunti da Cina ed Eurozona, ma allo stesso tempo il mercato sta scontando un atteggiamento eccessivamente prudente, considerato i contratti futures incorporano meno di un rialzo per il prossimo anno". In questo contesto, in avvio l'indice Dow Jones scivola dello 0,75%, l'S&P500 cede lo 0,62% e il Nasdaq perde lo 0,67%.