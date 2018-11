Wall Street apre in calo, Dow rischia striscia di ribassi più lunga in 5 mesi

Valeria Panigada 15 novembre 2018 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Partenza negativa per Wall Street, che prosegue così i ribassi di ieri. In avvio il Dow Jones cede lo 0,77%, rischiando di registrare la striscia di ribassi più lunga negli ultimi cinque mesi, l'S&P500 perde lo 0,87% e il Nasdaq retrocede dello 0,53%. Gli investitori guardano con una certa preoccupazione all'Europa e in particolare alla questione ancora aperta dell'Italia e all'evoluzione del processo Brexit. Dopo l'approvazione del pre-accordo da parte dei ministri inglesi, sono scattate le dimissioni di alcuni ministri, tra cui quello per la Brexit, Dominic Raab, e quello nord irlandese, Shailesh Lakhman Vara, e ora si teme per la posizione della stessa May.