Wall Street apre debole, sale attesa per discorso di Powell

23 agosto 2018

MILANO (Finanza.com)

Partenza debole per Wall Street in attesa del discorso che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, terrà domani al simposio di Jackson Hole. Ieri sera i verbali dell’ultima riunione Fed hanno confermato la volontà del board di procedere con il rialzo graduale dei tassi fino a quando l’economia sarà forte. Non sono tuttavia mancati i timori relativi alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Oggi sono entrati in vigore i dazi bilaterali del 25% su 16 miliardi di dollari di beni. Nel frattempo le due maggiori economie mondiali continuano i negoziati nel tentativo di trovare una intesa sulla questione commerciale. Si surriscalda anche il contesto politico intorno al presidente Donald Trump, che potrebbe trovarsi nel momento più difficile da quando è al comando, con alcuni giornali che parlano del rischio di impeachment. In questo contesto l'indice Dow Jones scivola dello 0,22%, l'S&P500 rimane piatto con un -0,06% e il Nasdaq sale dello 0,14%.