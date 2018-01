Wall Street apre debole in attesa del voto Senato Usa su shutdown

Valeria Panigada 22 gennaio 2018 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Partenza debole per Wall Street, dopo i nuovi record toccati nella seduta di venerdì scorso. In avvio l'indice Dow Jones scivola dello 0,28%, l'S&P500 segna un -0,04% e il Nasdaq è sulla parità (0%). Gli investitori si muovono cauti in attesa di aggiornamenti sul fronte dello shutdown governativo Usa. In serata è attesa una nuova votazione dopo il mancato accordo di venerdì tra repubblicani e democratici al Senato sull'approvazione del provvedimento d'urgenza che avrebbe rinviato lo stop all'attività amministrativa federale.