Wall Street apre contrastata, giù il Nasdaq

Daniela La Cava 5 novembre 2018 - 15:52

MILANO (Finanza.com)

Apertura d'ottava contrastata per Wall Street. A New York l'indice Dow Jones e l'S&P 500 si mostrano positivi, con rialzi rispettivamente dello 0,31% e dello 0,19%, mentre il Nasdaq cede lo 0,75 per cento. E' iniziata una settimana densa di appuntamenti, tra cui spiccano le elezioni di metà mandato (midterm). Alla vigilia del voto, i sondaggi danno i repubblicani di Trump in vantaggio al Senato e verso una sconfitta alla Camera (uno scenario che prefigura un Congresso diviso).