Wall Street apre con segno più all'indomani dei verbali Fed

Valeria Panigada 22 febbraio 2018 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Partenza in rialzo per Wall Street, con gli investitori che cercano di lasciarsi alle spalle le tensioni sui Treasury e la possibilità di rialzi di tassi più aggressivi da parte della Federal Reserve. In avvio l'indice Dow Jones sale dlelo 0,56%, il Nasdaq guadagna lo 0,57% e l'S&p500 inbcassa un +0,62%. Ieri la Borsa di New York ha chiuso in calo a causa di un’accelerazione al ribasso nel finale, sulla scia del rialzo dei Treasury dopo le minute Fed, che suggerivano un aumento dei tassi più aggressivo.Dal fronte macro in programma il leading index e le scorte settimanali di greggio. Mentre prima dell'avvio di Wall Street sono giunte le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione che nell’ultima settimana sono scese di 7mila unità a 222mila. Gli analisti avevano stimato un risultato in linea con il precedente.