Wall Street apre con segno più, Dow verso quinta seduta consecutiva di rialzi

15 febbraio 2018

MILANO (Finanza.com)

Wall Street apre la seduta odierna in territorio positivo, proseguendo i rialzi per la quinta seduta consecutiva. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,80%, l'S&P500 guadagna lo 0,60% e il Nasdaq avanza dello 0,63%. Gli investitori non sembrano preoccupati del dato sull'inflazione americana (+2,1% annuo a gennaio rispetto al +1,9% stimato) che ha alzato nuovamente il livello di allerta sui prezzi e le possibili conseguenze sulle mosse della Federal Reserve sui tassi di interesse. L’attenzione degli operatori sembra spostarsi sempre di più sull’impatto dei corposi piani di spesa già approvati dal Congresso Usa sul deficit di bilancio. Intanto dal fronte macro è uscito il dato sulla produzione industriale, in leggero calo a gennaio (-0,1%) contro l'aspettativa di un rialzo.