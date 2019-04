Wall Street apre con il segno più: balzo di Jp Morgan dopo trimestrale da record. Bene anche Disney

Alessandra Caparello 12 aprile 2019 - 16:00

Apertura con il segno più per Wall Street spinta dalla trimestrale oltre le attese di Jp Morgan. All’avvio delle contrattazioni il Dow Jones ha guadagnato lo 0,9% a 26.366,07 punti, lo S&P 500 lo 0,6% a 2.904,74 punti, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato 40 punti, o 0,5%, a 7.987,41 punti.Balzo di JP Morgan al 3,6% dopo aver sorpreso le attese con la sua trimestrale da record. Tra gli altri titoli si segnala Chevron che dopo aver annunciato l’acquisto di Anadarlo Petroleum per circa 33 miliardi di dollari in contanti e azioni, ha visto il crollo delle sue azioni del 4,8%, arrivando in fondo al Dow Jones. Impennata del 10,2% invece per la Disney dopo l’annuncio del lancio a novembre della sua piattaforma di streaming Disney+ in concorrenza a Netflix.