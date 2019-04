Wall Street apre al ribasso dopo le trimestrali di Goldman Sachs e di Citigroup

Alessandra Caparello 15 aprile 2019 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

Apertura di seduta al ribasso per Wall Street con il Dow Jones che ha perso 64 punti, lo 0,2%, mentre l'S&P 500 è sceso di 5 punti (-0,2%) e il Nasdaq composito è scivolato di 4 punti a -0,06%.Il gruppo Goldman Sachs è crollato del 3% dopo che il suo fatturato trimestrale è sceso in quasi tutte le sue divisioni aziendali. Tuttavia, l'istituto finanziario è riuscito a battere le aspettative grazie alla riduzione dei costi. Così scende anche Citigroup (-1,2%) dopo aver riportato un calo dei ricavi, anche se i guadagni sono stati superiori al previsto. Anche gli altri titoli bancari sono scesi, con la Bank of America in calo dell'1,3%, mentre Wells Fargo ha perso lo 0,6% dopo aver abbassato le sue prospettive per il margine di interesse venerdì.