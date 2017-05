Wall Street, apertura piatta su esito atteso nelle presidenziali in Francia

Valeria Panigada 8 maggio 2017 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Partenza piatta per Wall Street all'indomani delle elezioni presidenziali in Francia, chiuse con l'attesa vittoria di Emmanuel Macron. In avvio l'indice Dow Jones segna un -0,02%, l'S&P500 un +0,03% e il Nasdaq un +0,02%. Venerdì scorso la Borsa di New York aveva chiuso in territorio positivo con il Nasdaq sui nuovi massimi storici dopo i dati sul mercato del lavoro.