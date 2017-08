Wall Street: apertura in rialzo focus sui dati macro

Valeria Panigada 31 agosto 2017 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto l'ultima seduta del mese di agosto in territorio positivo. In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,24% a 21.944 punti, l'S&P500 guadagna lo 0,25% a 2.463 punti e il Nasdaq segna un +0,25% muovendosi in area 6.384 punti. A livello macro sono giunte diverse indicazioni prima della partenza, tra le nuove richiese di sussidi alla disoccupazione, stabili nell'ultima settimana, e le spese e redditi personali. Alle 16.00 sarà la volta delle vendite in corso di abitazioni.