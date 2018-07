Wall Street: apertura in rialzo, +0,34% per il Dow Jones

Alessandra Caparello 10 luglio 2018 - 15:49

MILANO (Finanza.com)

Apertura in positivo per i future a Wall Street in vista dell’apertura delle trimestrali con Jp Morgan, Citigroup e Wells Fargo in attesa nei prossimi giorni.Il Dow Jones sale dello 0,34% a 24.866,95 punti, mentre il Nasdaq avanza dello 0,18% a 7.769,80 punti. Avanza anche lo S&P 500 che mette a segno un progresso dello 0,23% a 2.791,05 punti. Bene nel pre-mercato il titolo Pepsi che ha pubblicato i risultati del secondo trimestre dell'anno, battendo le stime del mercato grazie soprattutto al marchio di snack Frito Lay e anche Tesla (+2,5%) che ha deciso di aprire una fabbrica in Cina evitando i dazi di Trump.