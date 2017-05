Wall Street: apertura in moderato calo, pesa licenziamento a sorpresa di Comey

Valeria Panigada 10 maggio 2017 - 15:34

Partenza negativa per Wall Street. In avvio l'indice Dow Jones scivola dello 0,27%, l'S&P 500 segna un -0,07% e il Nasdaq un -0,06%. A pesare sul mercato il licenziamento a sorpresa del direttore dell'FBI, James Comey, da parte del presidente Usa, Donald Trump. Una decisione che sta mettendo sotto pressione soprattutto il dollaro. Per quanto riguarda il calendario macro odierno, da seguire negli Stati Uniti gli aggiornamenti sull'andamento delle scorte di greggio. Tra gli interventi della Fed, in programma il discorso di Eric Rosengren, numero uno della Fed di Boston.