Wall Street: apertura in leggero rialzo nel giorno della Fed

Valeria Panigada 14 giugno 2017 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto in moderato rialzo in vista della Federal Reserve (Fed) che questa sera alle 20.00 ora italiana annuncerà la decisione sui tassi a cui seguirà la conferenza stampa del presidente Janet Yellen. Gli analisti si attendono pressoché all'unanimità un rialzo del costo del denaro di 25 punti base. Ma l'attenzione dei mercati è focalizzata soprattutto sulle parole della Yellen che potrebbe fornire indicazioni sulle tempistiche delle future strette. In questo quadro l'indice Dow Jones segna in avvio un +0,08%, l'S&P500 guadagna lo 0,07% e il Nasdaq sale dello 0,20%.