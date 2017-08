Wall Street: apertura in calo su tensioni geopolitiche dopo provocazione Nord Corea

Valeria Panigada 29 agosto 2017 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Partenza in ribasso per Wall Street in scia alle nuove tensioni geopolitiche che hanno fatto scattare il risk off sui mercati finanziari dopo che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico nelle acque del Giappone per la prima volta dal 2009. In avvio il Dow Jones scivola dello 0,58% a 21.681 punti, l'S&P500 perde lo 0,63% a 2.428 punti e il Nasdaq segna un calo dello 0,80% muovendosi in area 6.233 punti. "Le azioni minacciose e destabilizzanti aumentano solo l'isolamento del regime nordcoreano", ha detto il presidente statunitense, Donald Trump, in una nota rilasciata dalla Casa Bianca, rimarcando come al momento "tutte le opzioni sono sul tavolo". A livello macro, per gli Stati Uniti in evidenza nel pomeriggio il dato sulla fiducia dei consumatori, in uscita alle 16.00.