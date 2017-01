Wall Street: apertura in calo su incertezza misure Trump, sale attesa per Fed

Valeria Panigada 31 gennaio 2017 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Wall Street ha aperto la seduta odierna in calo, proseguendo i ribassi di ieri, con gli investitori che guardano con sospetto alle ultime misure adottate da Donald Trump in materia di immigrazione e stanno alla finestra, in attesa di capire se e quando il nuovo presidente americano comincerà a mettere mano alla parte del programma che prevede stimoli fiscali. In avvio l'indice Dow Jones scivola dello 0,36% a 19.898 punti, l'S&P500 cede lo 0,27% e il Nasdaq perde lo 0,33%. Politica a parte, sale l'attesa per la Federal Reserve che domani annuncerà la sua decisione di politica monetaria. Oggi il Fomc, il braccio operativo della banca centrale americana, inizierà la riunione.