Wall Street: apertura debole, attesa per l'insediamento di Trump

18 gennaio 2017

MILANO (Finanza.com)

Partenza debole per Wall Street, con gli investitori che si muovono cauti in attesa dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, in agenda venerdì. Il discorso del presidente americano, nel corso della cerimonia, potrebbe dare suggerimenti sulle future politiche, che potrebbero cambiare lo scenario di politica interna ed estera degli Stati Uniti. In avvio l'indice Dow Jones scivola dlelo 0,38%, l'S&P500 cede lo 0,15%, mentre il Nasdaq è piatto con un -0,02%. Dal fronte macro intanto è giunto il dato sull'inflazione, in linea con le attese, e quello sulla produzione industriale, che ha accelerato più del previsto.