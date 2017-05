Wall Street: ancora record per S&P500 e Nasdaq

Luca Fiore 16 maggio 2017 - 19:51

MILANO (Finanza.com)

Borse statunitensi in parità dopo i nuovi massimi storici toccati da S&P500 e Nasdaq a 2.405,77 e 6.163,74 punti. Lieve segno meno per Ford (-0,23%) che, stando alle indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, starebbe per annunciare un taglio del 10% alla forza lavoro.



Acquisti invece su Home Depot (+1,31%) che ha battuto le stime e alzato la view sull’intero esercizio. Parità per Cisco, promossa a “overweight” (prezzo obiettivo a 39$) da James Faucette di Morgan Stanley (-0,07%) e -1,63% di Pfizer, su cui Citi (+1,5%) ha ridotto la valutazione da “neutral” a "sell".



Per quanto riguarda gli aggiornamenti macroeconomici, indicazioni contrastanti dalla doppia accoppiata statunitense cantieri edili-nuovi permessi (sotto le stime a 1,17 e 1,23 milioni) e produzione industriale-utilizzo della capacità produttiva (meglio del previsto con un +1% mensile e 76,7%).