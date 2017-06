Wall Street: Nasdaq si prepara a un'altra seduta in rosso, continua pressing sui tecnologici

Valeria Panigada 28 giugno 2017 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Siprevede un'altra seduta negativa per l'indice Nasdaq di Wall Street, con il pressing sui titoli tecnologici che prosegue anche oggi. A circa due ore e mezza dall'avvio delle negoziazioni, il future sul Dow Jones e quello sull'S&P500 cercando di reagire muovendosi poco sopra la parità, con un +0,06% e un +0,07% rispettivamente, mentre il contratto sul Nasdaq cede lo 0,34%. Dal fronte macro oggi sono attese diverse indicazioni, come la bilancia commerciale e le vendite di abitazioni in corso, ma l'attesa maggiore è per l'aggiornamento settimanale sulle scorte di petrolio che potrebbe muovere le quotazioni dell'oro nero.