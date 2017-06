Wall Street: Nasdaq perde lo 0,79% nei primi scambi. Rally per GE

Luca Fiore 12 giugno 2017 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Il comparto tecnologico penalizza l’avvio di ottava a Wall Street: nei primi scambi il Dow Jones quota in parità, lo S&P500 segna un -0,1% e il Nasdaq lascia sul campo lo 0,79%.



Venerdì l'indice tecnologico ha registrato il peggior calo da metà maggio in scia delle vendite sui FANG (Facebook, Amazon, Netflix e Google) dopo che Goldman Sachs (+0,9%) ha messo in guardia gli operatori sulle attuali valutazioni di alcuni big del comparto.



Rosso per Apple (-3,47%) dopo la bocciatura a “neutral” da parte degli analisti di Mizuho Securities. E' la seconda volta in una settimana che il gigante di Cupertino subisce un downgrade. Prezzo obiettivo in aumento da 1.050 a 1.200 per Amazon.com (-1,7% a 961$) per Piper Jaffray.



Downgrade a “sell” invece per Adobe Systems (-4,38%), da parte di Pivotal Research, mentre Rob Sanderson di MKM Partners ha alzato il prezzo obiettivo su Alibaba (-1,59%) da 155 a 177 dollari.



Tra gli altri titoli, rally per General Electric (+4,2%) che festeggia la notizia del pensionamento, dal 31 dicembre, dell’Ad e presidente Jeff Immelt.