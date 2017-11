Wall Street: Apple sale di oltre il 2% dopo trimestrale

Daniela La Cava 3 novembre 2017 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana ha preso il via in rialzo per Apple a Wall Street: l'azione del colosso tech di Cupertino sale di oltre il 2% a 171,83 dollari ad azione, all'indomani della pubblicazione della trimestrale migliore delle aspettative. Apple, che viaggia spedita verso una capitalizzazione di mercato di 900 miliardi di dollari, ha archiviato il quarto trimestre dell'esercizio fiscale con un fatturato che è balzato a 52 miliardi di dollari, rispetto ai 50,69 miliardi attesi dal consensus, mentre i profitti, pari a 10,71 miliardi, hanno battuto i 9,7 miliardi stimati dal mercato. Apple ha fornito anche una guidance per il primo trimestre fiscale che ha smorzato i timori degli investitori sul successo dell'iPhone X, l'iPhone di lusso che sarà venduto al prezzo di 1.000 dollari.