Usa: future su Wall Street in calo. Oggi i dati sul lavoro, focus anche su trimestrali tech

Daniela La Cava 2 febbraio 2018 - 12:59

MILANO (Finanza.com)

I future su Wall Street si muovono in ribasso, con gli investitori che attendono le indicazioni in arrivo nel pomeriggio dal mercato del lavoro americano. Quando mancano meno di due ora all'avvio degli scambi a New York, il future sul Dow Jones e quello sull'S&P 500 cedono rispettivamente lo 0,92% e lo 0,71%, mentre quello sul Nasdaq 100 lascia sul terreno lo 0,72 per cento. Oltre all'attesa per gli aggiornamenti dal mercato occupazionale Usa, con le non farm payrolls di gennaio che dovrebbero evidenziare un'accelerazione della creazione di posti di lavoro a +180 mila unità e con la disoccupazione attesa stabile al 4,1%, gli operatori guardano anche alla stagione degli utili, dopo i conti di Amazon, Apple e Alphabet arrivati ieri sera a mercati chiusi.