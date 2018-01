Usa: future su Wall Street in calo

Daniela La Cava 30 gennaio 2018 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

I future su Wall Street si muovono in ribasso. In attesa dell'opening bell, che suonerà alle 15.30, il future sul Dow Jones scende dello 0,95%, mentre il contratto sul Nasdaq 100 e quello sull'S&P 500 calano rispettivamente dello 0,51% e dello 0,53 per cento. E mentre gli investitori attendono le indicazioni che arriveranno domani dalla riunione della Fed, l'ultima sotto la presidenza di Janet Yellen che da febbraio lascia la poltrona di presidente a Jerome Powell, oggi si ritrovano un'agenda macro scarna: in uscita nel pomeriggio l'indice di fiducia dei consumatori Conference Board. In primo piano sempre i conti trimestrali: prima dell'avvio sono usciti i numeri di Pfizer e quelli di McDonald's.