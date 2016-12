Usa: future preannunciano avvio poco mosso a Wall Street

Marco Berton 27 dicembre 2016 - 14:10

MILANO (Finanza.com)



Calma piatta dal fronte statunitense. I futures sui principali indici di Wall Street preannunciano una partenza poco movimentata per gli indici S&P500 e Nasdaq. L'indice Dow è visto partire in progresso dello 0,03% in area 19933 punti, a soli 67 punti dalla soglia psicologica dei 20 mila punti più volte sfiorata, ma mai toccata, che rappresenterebbe il nuovo massimo storico dell'indice americano.