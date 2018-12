Usa: future positivi in attesa della Fed, buone notizie dal fronte commerciale

Daniela La Cava 19 dicembre 2018 - 14:00

MILANO (Finanza.com)

I future su Wall Street sono positivi, in attesa delle indicazioni che arriveranno da Washington, dove è in corso l'ultima riunione del 2018 della Federal Reserve (Fed). Poco dopo le 20 italiane la banca centrale Usa annuncerà la sua decisione di politica monetaria, a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. I mercati si attendono che la Fed annunci la quarta stretta dei tassi del 2018, portando il costo del denaro nel range 2,25%-2,5%, ma gli operatori guardano soprattutto alle parole di Powell alla ricerca di spunti su possibili rialzi che verranno effettuati nel 2019.Intanto sono giunte buone notizie dal fronte commerciale con l'ipotesi di un incontro a gennaio tra Usa e Cina per proseguire i colloqui ed evitare un'escalation della battaglia commerciale in corso.In questo scenario il future sul Dow Jones e quello sull'indice S&P 500 avanzano rispettivamente dello 0,87 e dello 0,8%, mentre il contratto sul Nasdaq segna un +0,79 per cento.