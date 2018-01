Usa: avvio in rosso per Wall Street, sotto pressione settore healthcare

Daniela La Cava 30 gennaio 2018 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Avvio in rosso per Wall Street, che procede sulla strada dei ribassi imboccata in avvio d'ottava. Nei primi istanti di contrattazioni il Dow Jones scivola dello 0,79% a 26.227,6 punti, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq lasciano sul parterre di Borsa rispettivamente lo 0,61% a 2.836,9 e lo 0,72% a 7.411,5 punti. Sotto pressione il comparto dell'healthcare in scia alla decisione di Amazon, Berkshire Hathaway e JP Morgan Chase. I tre big Usa hanno annunciato un piano volto a offrire servizi di healthcare ai loro dipendenti statunitensi.Tra gli spunti macro di giornata l'ultimo aggiornamento sui prezzi delle case negli Stati Uniti. Secondo la misurazione dell'indice Case-Shiller, a novembre il dato è cresciuto dello 0,7% rispetto al mese precedente e del 6,2% rispetto allo stesso periodo del 2016. Il livello è il più alto dal 2006.