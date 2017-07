Usa: Wall Street poco mossa, S&P 500 e Nasdaq ancora da record in avvio

Daniela La Cava 20 luglio 2017 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

Wall Street si muove sulla linea della parità, dopo un avvio di scambi caratterizzato dai nuovi record toccati dall'indice S&P 500 e dal Nasdaq. Gli indici statunitensi stanno perdendo smalto e in questo momento il Dow Jones cede lo 0,05%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq Composite registrano rispettivamente una crescita moderata dello 0,04% e dello 0,02 per cento. Dal fronte macro, le richieste di sussidi scendono ai minimi da cinque mesi. Nel dettaglio, nell'ultima settimana le nuove richieste di sussidio statunitensi si sono attestate a 233 mila unità contro le 248 mila precedenti. Dal fronte societario, a dettare i tempi è la stagione delle trimestrali. Gli analisti avevano stimato 245 mila. In Europa in primissimo piano la riunione della Bce che è terminata, come da attese, con tassi fermi e QE invariato. Secondo le dichiarazioni di Draghi, la Bce discuterà come procedere con il suo programma di QE in autunno.