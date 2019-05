Tesla alla ricerca di 2 miliardi di dollari mette in vendita azioni e bond convertibili

Alessandra Caparello 2 maggio 2019 - 16:04

MILANO (Finanza.com)

Tesla alla ricerca di due miliardi di dollari con una raccolta fondi attuata attraverso l’emissione di nuove azioni e debito. La scorsa settimana il CEO Elon Musk aveva affermato la possibilità di un aumento di capitale per la società di Palo Alto dopo un rosso di 700 milioni registrato nei primi tre mesi dell’ano.Gli analisti avevano previsto la possibilità per Tesla di raccogliere fondi per realizzare i suoi piani di espansione, che includono la costruzione di una fabbrica a Shanghai, il prossimo Model Y e altri progetti. In documenti depositati presso la Sec, l'azienda ha spiegato di volere vendere 1,35 miliardi di dollari di obbligazioni senior convertibili dovuti nel 2024 e circa 650 milioni di dollari di titoli. Il Ceo Elon Mask parteciperà comprando un massimo di 10 milioni di dollari di azioni della società. Tesla intende utilizzare i proventi netti delle offerte per rafforzare ulteriormente il proprio bilancio, nonché per scopi aziendali generali.