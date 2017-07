Starbucks: tonfo del titolo a Wall Street, pronto a chiudere i negozi Teavana

Valeria Panigada 28 luglio 2017 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

Tonfo del titolo Starbucks a Wall Street. In una seduta intonata a un moderato ribasso, l'azione della catena americana di caffetteria segna un calo di oltre 7 punti percentuali. Ieri sera a mercato chiuso, il gruppo ha annunciato l'intenzione di chiudere i negozi Teavana nel mondo, con un taglio i 3.300 posti di lavoro. Nel terzo trimestre dell'esercizio fiscale Starbucks ha riportato un utile per azione di 55 centesimi di dollaro, in linea con le attese degli analisti, mentre i ricavi pari a 5,66 miliardi di dollari sono stati inferiori alle previsioni del mercato che scommetteva su 5,76 miliardi.