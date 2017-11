Snapchat, profondo rosso a Wall Street dopo i conti

Alessandro Piu 8 novembre 2017 - 17:47

MILANO (Finanza.com)

Pesante discesa del titolo Snap in Borsa dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. L'azione della casa madre di Snapchat, il servizio di messaggistica istantanea del fantasmino, perde il 15% a 12,81 dollari, dopo aver toccato un minimo di contrattazioni a 12,6 euro. Dalla quotazione, avvenuta in marzo, l'azione Snap ha dimezzato il suo valore. Snapchat, come riportato nella notizia "Snapchat: conti in rosso e numero utenti deludenti, il fantasmino inizia a far paura" ha concluso il terzo trimestre del 2017 con una perdita netta di 443,2 milioni di dollari.