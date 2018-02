Shock volatilità, VIX vola ancora e supera 40 punti. BlackRock avverte su ETP legati al XIV

Laura Naka Antonelli 6 febbraio 2018 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

Dopo essere balzato fino a +124,2%, volando fino a 38,8 punti, il massimo dalla metà del 2015, l'indice VIX continua a marciare verso l'alto, superando la soglia di 40 punti, e attestandosi a 40,14 punti.BlackRock ha lanciato intanto l'allarme sugli ETP che shortano la volatilità, confermando la sua view, secondo cui gli ETP "leverage", che scommettono sui parametri inversi, e che tendono a raddoppiare se non a triplicare i ritorni dei mercati, "non sono ETF, e non riportano trend simili a quelli degli ETF in situazioni di stress. Ed è per questo - ha continuato - che iShares non offre tali prodotti". (iShares è il nome che rappresenta gli ETF di BlackRock).Focus sulle perdite che stanno soffrendo i trader che hanno scommesso contro la volatilità attraverso alcuni prodotti finanziari, dopo che l'indice XIV - noto come Short VIX ETF, ovvero l'ETF che shorta il VIX - è crollato ieri nelle contrattazioni dell'afterhours di ben -90%, a 10 dollari.