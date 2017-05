S&P e Nasdaq aggiornano i massimi storici, M&A in evidenza

Luca Fiore 8 maggio 2017 - 19:56

Aggiornati i massimi storici (2.401,36 punti per lo S&P500, 6.106,12 del Nasdaq), borse statunitensi in parità a due ore dalla chiusura delle contrattazioni. In agenda macro solo l’indice l’indice statunitense LMCI (Labor Market Conditions Index), passato ad aprile da 3,6 a 3,5 punti.



Dal fronte M&A, Sinclair Broadcast (-1,76%) acquisterà Tribune Media (+5,36%) per 3,9 miliardi di dollari mentre Coach (+4,92%) dovrà sborsare 2,4 miliardi per assicurarsi Kate Spade (+8,22%). Causa un utile netto sotto le stime, tonfo per Tyson Foods, in rosso del 6,25%.



Per quanto riguarda i giudizi, Goldman Sachs (-0,71%) ha ridotto la valutazione su Micron Technology (-1,06%) a "neutral" mentre Evercore ha riavviato la copertura su Tesla (-0,45%) con un "outperform".



Standard & Poor's ha invece tagliato il rating su IBM (-0,55%) ad “A+” dal precedente “AA-“.