Pimco: 'dollaro non conveniente e Usa corrono rischio surriscaldamento economia'

Laura Naka Antonelli 26 giugno 2018 - 07:10

MILANO (Finanza.com)

Il dollaro al momento "non è conveniente". E' quanto ha detto Gene Frieda, global strategist presso Pimco a Londra, intervistato da Bloomberg."Il valore reale del dollaro su base commerciale - ha spiegato - è nel 70esimo percentile, stando alle valutazioni degli ultimi 38 anni".Frieda ritiene inoltre che il valore dell'indice S&P 500 sia "molto più alto" di quello delle altre borse mondiali. Inoltre, "gli Stati Uniti fanno fronte al rischio non solo di un surriscaldamento della loro economia, ma anche di avere meno spazio di manovra fiscale per combattere la prossima recessione".