Partenza positiva per gli indici a Wall Street

Luca Fiore 29 agosto 2018 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta con il segno più per i listini a stelle e strisce: nei primi scambi il Dow Jones non fa registrare variazioni di rilievo, lo S&P500 sale dello 0,1% e il Nasdaq dello 0,22%.L’allentamento delle tensioni commerciali e le indicazioni positive arrivate dall’economia reale sostengono gli scambi a Wall Street. In particolare, la lettura preliminare del Pil del secondo trimestre ha evidenziato una crescita del 4,2% trimestrale (dato annualizzato), contro il +4,1% della prima stima ed il +2,2% dei primi tre mesi del 2018. Gli analisti si aspettavano una revisione al ribasso a un +4%.Nei primi scambi spicca il +1,08% di Alphabet dopo che Brian Nowak di Morgan Stanley ha annunciato di aver incrementato il prezzo obiettivo sul titolo da 1.325 a 1.515 dollari. Secondo l’esperto, l’attuale valutazione non tiene in dovuta considerazione Waymo, la divisione dedicata alla guida autonoma, e il lancio del servizio a fine 2018 potrebbe rappresentare “un potenziale catalizzatore”. Il giudizio sul titolo è confermato ad “overweight”.Segno più anche per Hewlett Packard Enterprise (+2,93%) grazie a numeri trimestrali migliori delle stime e +0,18% di Salesforce che, dopo la chiusura degli scambi, alzerà il velo sui conti.A breve l’appuntamento è con l’indice dei compromessi immobiliari e con le scorte di petrolio.