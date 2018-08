Partenza poco mossa per gli indici Usa, Coca-Cola in parità dopo deal Costa

Luca Fiore 31 agosto 2018 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta di poco sotto la parità per gli indici a Wall Street in attesa di novità dal fronte commerciale: in primo piano ci sono le tensioni con la Cina e le trattative per un nuovo accordo con Messico e Canada. Poco dopo l’opening bell, il Dow Jones segna un -0,15%, lo S&P500 un -0,09% e il Nasdaq un +0,08%.In primo piano c’è il deal che porterà Coca-Cola (parità) ad acquistare la catena di caffetterie Costa per 5,1 miliardi di dollari. Balzo invece per Lululemon Athletica (+13,29%) che ha presentato conti trimestrali migliori delle stime e migliorato la guidance.A breve sarà diffuso l’aggiornamento relativo il Pmi Chicago, visto in calo da 65,5 a 63 punti, mentre alle 16 sarà la volta dell’indice che misura il sentiment dei consumatori che, in versione definitiva, è stimato a 95,5 punti (93,3 per il dato preliminare).