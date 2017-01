Partenza in parità per gli indici a Wall Street, +10% per Valeant dopo cessione asset

Luca Fiore 10 gennaio 2017 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta all’insegna della cautela per gli indici a Wall Street, in attesa del discorso del nuovo presidente americano Donald Trump, in agenda domani, a cui seguirà giovedì notte l'intervento di Janet Yellen, governatrice della Federal Reserve.



In avvio il Dow Jones segna un -0,18%, lo S&P500 quota in perfetta parità e il Nasdaq sale dello 0,16%. Nei primi scambi, +0,8% per Yahoo!, che diventerà Altaba dopo il closing dell'accordo con Verizon Communications (-0,91%), e +10,75% di Valeant Pharmaceuticals dopo la notizia della cessione di asset per un controvalore di 2,1 miliardi di dollari. Segno più anche per Alibaba (+1,22%) a seguito dell’accordo tra il n.1 Jack Ma e Trump.



Per quanto riguarda i dati macro, a dicembre l’indice statunitense NFIB (National Federation of Independent Business), che misura il sentiment delle piccole imprese, è passato da 98,4 a 105,8 punti. Gli analisti avevano stimato 99,6 punti. In arrivo l’indice che misura le offerte di lavoro negli Stati Uniti (JOLTS, Job Openings And Labor Turnover Summary) e il dato finale sull’andamento delle scorte all’ingrosso.