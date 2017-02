Nuovi record per Wall Street, delude la fiducia dei consumatori

Luca Fiore 10 febbraio 2017 - 19:52

MILANO (Finanza.com)

Altra seduta da record per gli indici a Wall Street: al momento il Dow Jones segna un rialzo dello 0,52%, lo S&P500 sale dello 0,42% e il Nasdaq mette a segno un +0,44%. Qualche minuto fa i tre indici hanno aggiornato i massimi storici salendo rispettivamente a 20.283,65, 2.318,11 e 5.741,49 punti.



Tra le società che hanno presentato i conti, -1,62% per Nvidia e -0,43% di Expedia nonostante, rispettivamente, un utile per azione di 16c maggiore del consenso e ricavi sopra le stime. -0,73% per Intel, bocciata da “buy” a "hold" da Canaccord Genuity.



Dopo le indicazioni arrivate dai prezzi delle importazioni, saliti dello 0,4% mensile a gennaio, la fiducia dei consumatori misura dall’Università del Michigan ha deluso scendendo da 98,5 a 95,7 punti.