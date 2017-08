Nike in calo a Wall Street: Jefferis vede rischi all’orizzonte e taglia i target a 60 $

Alessio Trappolini 21 agosto 2017 - 15:55

MILANO

Nike in calo di oltre tre punti a Wall Street dopo pochi minuti dal via alle negoziazioni. Il titolo risente della sforbiciata al target price e al contestuale downgrade operati da Jefferies.Randal Konik, analista presso la casa d’affari, ha scritto che Nike “potrebbe subire le ricadute di un contesto sempre più competitivo e rischi sempre più grandi”. In questo quadro Jefferies ha ridotto il giudizio sul titolo a Hold dal precedente Buy e il prezzo obiettivo a 60 $ dal precedente 75 $. Al momento il titolo sta arretrando del 2,65% a 53,495 $ per azione.