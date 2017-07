Nike: balzo del titolo a Wall Street (+8%) dopo conti trimestrali e accordo Amazon

Valeria Panigada 30 giugno 2017 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

Balzo in avanti del titolo Nike a Wall Street. In una seduta intonata a un moderato rialzo, l'azione del gruppo Usa dell'abbigliamento sportivo segna un progresso di oltre 8 punti percentuali scambiando a 57,67 dollari. A sostenere gli acquisti sono i buoni conti trimestrali, diffusi ieri sera a mercato chiuso. Nei tre mesi chiusi lo scorso 31 maggio, Nike ha messo a segno una crescita degli utili e del fatturato superiore alle aspettative. Non solo. Il gruppo ha stretto una partnership con Amazon per la messa in vendita dei suoi prodotti sul sito di e-commerce al fine di aumentare le vendite e contrastare l'ascesa di Adidas nel mercato nordamericano.