Nasdaq: indici Composite e 100 segnano nuovi massimi storici

Marco Berton 27 dicembre 2016 - 16:46

MILANO (Finanza.com)



Nuovo massimo storico per l'indice Nasdaq Composite che ha segnato nelle prime battute della seduta odierna un nuovo top a quota 5512,368 punti prima di ritracciare agli attuali 5503 punti. Record anche per l'indice Nasdaq 100 che ha registrato un top a quota 4992,08 punti. Sempre fari puntati sull'indice Dow che non riesce a segnare nuovi massimi storici nè tantomeno a toccare quota 20 mila punti.