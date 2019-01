Morgan Stanley: utili deludono stime, tonfo titolo fino a -6%

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2019 - 14:12

MILANO (Finanza.com)

Nel quarto trimestre del 2018, Morgan Stanley ha riportato utili per un valore di $1,5 miliardi, o 80 centesimi per azione, rispetto ai precedenti 84 centesimi per azione dello stesso periodo del 2017 (escludendo gli effetti della riforma fiscale), su un fatturato di $8,5 miliardi, inferiore ai $9,5 miliardi precedenti.Gli utili hanno disatteso le stime degli analisti intervistati da Refinitiv, che avevano previsto un ammontare di $1,6 miliardi, o 89 centesimi per azione, su un giro d'affari di $9,3 miliardi.Tonfo del titolo, cede fino a quasi -6% nel premercato. Il colosso ha motivato il bilancio deludente con "il contesto globale di mercato volatile".