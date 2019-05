Mercati: avversione al rischio premia i Bund, spread rivede quota 260 punti base

Laura Naka Antonelli 6 maggio 2019 - 14:06

MILANO (Finanza.com)

L'avversione al rischio scatenata sui mercati dai tweet di Donald Trump porta gli investitori a rifugiarsi sui titoli di stato considerati più sicuri.La conseguenza è il rialzo dei Bund a 10 anni, con i rendimenti che tornano negativi per la prima volta dal 30 aprile, cedendo 2,4 punti base a -0,002%.I titoli di stato italiani sottoperformano il mercato, con lo spread BTP-Bund che torna sopra quota 260 punti base per la prima volta dallo scorso 30 aprile. I tassi sui BTP decennali salgono al 2,6% circa.Donald Trump ha allontanato le speranze di un accordo commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, avvertendo che già da venerdì prossimo l'amministrazione americana potrebbe alzare i dazi doganali su $200 miliardi di beni cinesi dal 10% al 25%, e aggiungendo che "a breve" altri beni che la Cina esporta saranno tassati anch'essi al 25%."Sono dieci mesi che la Cina paga agli Stati Uniti dazi pari al 25% su 50 miliardi di dollari di prodotti hi-tech e del 10% su $200 miliardi di altri prodotti. Queste tariffe sono in gran parte responsabili dei nostri grandi risultati economici. Venerdì le tariffe del 10% saliranno al 25%...325 miliardi di dollari..di altri beni esportati dalla Cina verso gli Stati Uniti rimangono non tassati e i dazi pagati agli Stati Uniti hanno avuto un lieve impatto sui costi di produzione, che sono principalmente a carico della Cina. (I negoziati per un) accordo commerciale con la Cina continuano, ma troppo lentamente, visto il loro tentativo di rinegoziare. No!", si legge nei due tweet di Trump.