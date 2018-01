Mercati Usa: partenza debole per Wall Street

Daniela La Cava 29 gennaio 2018 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Wall Street inizia la prima seduta della settimana all'insegna della debolezza dopo i recenti record. In questo momento l'indice Dow Jones e L'S&P 500 cedono rispettivamente lo 0,09% e lo 0,14%, mentre il Nasdaq Composite lascia sul terreno lo 0,17 per cento. Un avvio prudente in un'ottava densa di appuntamenti di rilievo, tra cui il discorso di Donald Trump sullo Stato dell'Unione, la riunione della Fed e le numerose trimestrali in arrivo dal mondo tech americano (grande attesa per i numero di Apple in uscita il primo febbraio).