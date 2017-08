Lusso: Michael Kors vola del 20% a Wall Street su effetto trimestrale

Daniela La Cava 8 agosto 2017 - 16:58

MILANO (Finanza.com)

Rally del titolo Michael Kors a Wall Street (+20,3% a 44,85 dollari) in scia all'effetto trimestrale migliore delle aspettative. Il big americano del lusso, che di recente ha raggiunto un accordo per rilevare il marchio Jimmy Choo, ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio fiscale 2018 con un utile per azione (Eps) rettificato pari a 90 centesimi di dollaro, ben oltre i 62 centesimi del consensus FactSet. I ricavi sono scivolati del 3,6% a 952,4 milioni di dollari dai 987,9 milioni di un anno prima, ma hanno battuto le attese con il consensus FactSet che indicava vendite per 919 milioni.